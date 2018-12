Villingen-Schwenningen Trainingsbereich nur der Anfang

190 Quadratmeter auf zwei Stockwerken stehen den Kletterern im separat angelegten Hallenteil zukünftig für Trainingszwecke zur Verfügung. "Das ist in dieser Größe bislang einzigartig", berichtet Dirk Bartels, technischer Leiter beim Upjoy. Weder in der Region noch im größeren Umkreis – auch nicht in Stuttgart oder Freiburg – würde es diese Rahmenbedingungen geben. Bartels: "Wir präsentieren bis Weihnachten jeden Tag etwas Neues für diesen Bereich."

Absoluter Hingucker ist dabei eine 4,30 Meter hohe, freitragende Trainingskanzel. Hier befindet sich unter anderem ein Campusboard, mit dem beispielsweise die Griffkraft trainiert werden kann. Als vielseitiges Trainingsobjekt für den Oberkörper gibt es darüber hinaus ein Steckbrett. "Hier können sich unsere Boulderfreaks richtig auspowern", freut sich Bartels über das besondere Angebot. Im oberen Bereich stehen für Dehnübungen auf etwa 50 Quadratmetern "Five-Konzept" Geräte bereit.

Und auch die Wände drum herum stehen für allerlei Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Darunter eine 20-Grad-Definitionswand, die liebevoll "Der Gerät" genannt wird. Bei der 10-Grad-Balancewand sind lediglich Tritte für ein gezieltes Training drin. Über eine App bedienbar – dafür steht zukünftig auch ein Tablet zur Verfügung – ist das Moonboard. Hier können verschiedene Routen mit unterschiedlicher Schwierigkeiten ausgewählt werden, die anschließend mithilfe von mit LED-Leuchten angezeigt werden. Und dann wäre da noch ein 40 Quadratmeter große Ninja-Warrior-Hangelbereich, der in den kommenden Tagen ebenfalls fertiggestellt und mit diversen Hindernissen bestückt wird.