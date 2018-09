Villingen-Schwenningen Touratech-Gründer will Herberge für Biker eröffnen

Der interessierten Bevölkerung gewährte Herbert Schwarz am "Tag des offenen Denkmals" Anfang September schon einmal einen Einblick in sein Zuhause, das er selbst momentan nur an den Wochenenden bewohnt. Er lebt inzwischen in Bonn und hat die operative Redaktionsleitung für drei Motorradzeitungen inne. Das soll auch so bleiben, sagt er, "schließlich stehe ich vor einem Berg von Schulden".

Da sein Herz aber an dem außergewöhnlich attraktiven Haus in Obereschach hänge, werde er versuchen, es behalten zu können. Einen Sponsor für den Unterhalt des großen denkmalgeschützten Gebäudes hat er bereits gefunden. Derzeit hält Herbert Schwarz Ausschau nach einem Betreiber, der seine Idee, das Haus zu einer Herberge für viele Gleichgesinnte zu verwandeln, umsetzt. Er wirkt zuversichtlich, dass das klappt, schließlich liegt eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte schon hinter ihm.

1990 gründete er Touratech und führte das Unternehmen zum Erfolg. Er testete seine Produkte auf unzähligen Fernreisen und fotografierte seinen Traum vom Abenteuer auf zwei Rädern in vielen Winkeln der Erde.

Im Sommer 2017 kam das Aus. "Ich wurde menschlich sehr enttäuscht", sagt Herbert Schwarz, blickt inzwischen aber wieder nach vorne. Ein Trost: Für "seine" Firma wurde ein Investor gefunden, die 400 Arbeitsplätze blieben erhalten.