Villingen-Schwenningen Tonnenschwerer Waggon tritt Reise an

Miketta hatte bereits vieles versucht, den Waggon in seine Heimatgemeinde zu holen – bisher vergeblich. Der 49-Jährige lebt mit seiner Familie in einem ehemaligen Bahnwärterhäuschen. Als Waise habe er Ausgrenzung, Einsamkeit und sogar Hunger erlebt, erzählt er, aber auch grenzenlose Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft, die es ihm schließlich ermöglichten, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Deshalb gebe er jetzt etwas zurück – eine ehemalige Bahnhofsgaststätte und zwei Bahnwärterhäuschen hat er bereits zu Unterkünften für Obdachlose umgebaut. Der Waggon nun soll, so die Idee, in ein Eisenbahnmuseum verwandelt werden.