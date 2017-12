Villingen-Schwenningen Tiere erleben Weihnachtliches

Villingen-Schwenningen. Kinder aus sozialen Einrichtungen hat die Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH (KTVS) zu der Theatervorstellung "Alles Weihnachten mit dem kleinen Raben Socke" im Theater am Ring eingeladen. Diese KTVS versendet dieses Jahr keine Weihnachtspräsente an ihre treuen Geschäftspartner, sondern organisierte in ihrem Namen diese Aufführung. Mit der Sondervorstellung gastierte das "Theater auf Tour" drei Mal in Villingen.