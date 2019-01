Villingen-Schwenningen Theater am Turm führt "Pinocchio" auf

Talente auf der Bühne

Jürgen Popig übertrug das schon im 19. Jahrhundert entstandene Märchen in die heutige Zeit. Außer Henry Greif und Harry Grüneis, der einen Polizisten, einen Puppenspieldirektor, einen Kauz und einen Ktscher spielt, gewann Regisseurin Evelina Valla fünf jugendliche Darsteller für das Kinderstück. Jonathan Krien stand gerade bei "Ein Herz aus Schokolade" auf der TaT-Bühne. Bereits als "alter Hase" gilt der zwölfjährige Hauptdarsteller Antonio Laser. Patrick Wehrstein sammelte schon mehrfach Erfahrungen im Schultheater der Karl-Brachat-Realschule von Matthias Breithaupt. Auch der zwölfjährige Levin Rüppell stand an der Waldorfschule schon mehrfach auf der Bühne, gibt im aber TaT seine Debüt-Vorstellung. Jüngster Darsteller ist der elfjährige Mirkelam Özmen, der zuletzt beim Sommertheater "Kebab-Connection", mitwirkte.

Am Samstag, 12. Januar, 15 Uhr, ist im Theater am Turm an der Schaffneigasse in Villingen Premiere des Kinderstücks "Pinocchio". Weitere Vorstellungen sind geplant am 13., 19., 20., 26. und 27. Januar sowie am 2., 3., 9., 10., 15. und 16. Februar zur gleichen Uhrzeit.