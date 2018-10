Villingen-Schwenningen Texte über das tägliche Leben

Die Tradition von Reinhard Mey ist immer wieder in der Stimme und in der Musik zu spüren. Wegener versteht es musikalische Geschichten zu erzählen, ohne trivial zu werden. So besingt er die großartige Frau "Sie liebt ihn immer noch" die ihren schwer demenzkranken Mann aufopfernd pflegt. Zu Goethes Dichtung "Sah ein Knab ein Röslein stehen" räumt er mit der Romantik auf. Erzählt und besungen werden die Erinnerungen an seine Kindheit im Ruhrpott mit einem "Bütterken", ein Butterbrot mit Zucker, wenn die Kinder sich wehtaten. Längst versunkene Zeiten erscheinen wieder, wenn er die Sonntage besingt. Die Pause lässt er angesichts der spärlichen Zuhörerzahl ausfallen, damit die wenigen Anwesenden nicht gehen können. Er beschwört den Frieden mit "Alle Menschen sind verschieden". Alte Filme zeigen was früher geraucht und getrunken wurden. Heute geht man am Sonntag zum Joggen, früher saß man beim Frühschoppen. Die Zuschauer bedankten sich mit Applaus und persönlich, für die guten einfühlsamen Lieder, wie ein Zuhörer sagte. Dieser niveauvolle Kleinkunstabend hätte mehr Publikum verdient.