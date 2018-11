Villingen-Schwenningen Telefonbetrug: Achtung vor neuer Masche!

"Sie hat sehr höflich und kompetent gewirkt", sagt die Angerufene, die von einer vermeintlichen Vodafone-Mitarbeiterin kontaktiert wurde. Diese sei eine Krankheitsvertretung der zuständigen Sachbearbeiterin und wolle nachfragen, "ob die Gutschrift bereits angekommen" sei. "Als ich 'Nicht dass ich wüsste' gesagt habe, fragte sie nach Personalien, Zugangsdaten und Passwort, um diesbezüglich nachzuschauen."

An dieser Stelle hat unsere Leserin das Gespräch beendet. Das sei richtig gewesen, bestätigt Thomas Kalmbach, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. "Wenn einem ein Anruf komisch vorkommt oder man sich bedrängt fühlt, ist auflegen immer das Richtige. Wenn das Anliegen wichtig ist, wird derjenige sich noch einmal melden. Betrüger machen das in der Regel nicht." Wichtig sei, nichts Persönliches von sich preiszugeben, erklärt Kalmbach. "Wenn es etwa Meinungsforschungsinstitute oder Firmen mit einem legitimen und harmlosen Anrufgrund sind, werden sie sich noch einmal melden. Oder auf die Bitte eingehen, sich in der Sache schriftlich statt telefonisch zu melden", lautet der Tipp von Kalmbach.

Anrufer wollen an Daten und Passwörter gelangen