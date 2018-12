Villingen-Schwenningen Teams trainieren Suche von Vermissten

Villingen-Schwenningen. Manch ein Anwohner im Stadtgebiet wird sich gewundert haben über die Gruppe von Personen in der Einsatzkleidung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die in den Straßen unterwegs war – angeführt von einem Vierbeiner, der seinen Hundeführer an langer Leine hinter sich her zog. Es handelte sich um die praktische Umsetzung der theoretischen Inhalte des Seminares "Personensuche für den Einsatz", das die Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbands Villingen-Schwenningen ausrichtete.