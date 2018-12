Villingen-Schwenningen Tauben sollen endlich verschwinden

Vonseiten der Stadt gab es bis Freitagnachmittag leider keine Stellungnahme.

Expertin spricht von einem "Zivilisationsproblem"

Kirsten Deißler leitet bei Aktiv Taubenabwehr die Abteilung für Schädlingsbekämpfung. Sie beschreibt die Taubenplage als ein menschengemachtes "Zivilisations- problem". Die Stadttauben seien nämlich verwilderte Haustiere. Vor allem aber ist es ein Problem, das nicht mehr loszukriegen ist.

Anders als etwa Mäuse und Ratten, dürfen Tauben nicht einmal von sachkundigen Personen getötet werden. Deißler ist promovierte Biologin und kann dies nicht nachvollziehen. "Das ist nicht konsequent." Denn ihrer Meinung nach könnten durch Tierkot immer Bakterien oder Viren übertragen werden. Das macht die Verunreinigungen potenziell gesundheitsschädigend.

Die offizielle Haltung sei indes eine andere: "Es ist nicht wissenschaftlich belegt, dass jede Taube mit Krankheitskeimen infiziert ist. Somit kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Taubenkot mit Krankheitskeimen infiziert ist. Im Schluss daraus dürfen Tauben nicht generell getötet werden", beschreibt es Deißler.

Da bleibt nur die Vergrämung, etwa durch Netze, Metallstacheln oder Elektrostangen. Doch damit verlagert sich das Problem nur: auf andere Häuser. Kirsten Deißler möchte, dass sich die Politik dem Taubenproblem stellt, zum Beispiel mit Ausnahmegenehmigungen für Fangaktionen oder Tötungen.

Eine Alternative wären für die Expertin auch die in VS immer wieder diskutieren Taubenhäuser. Dorthin werden die Vögel umgesiedelt, ihre Eier regelmäßig gegen künstliche ausgetauscht. So lässt sich die unkontrollierte Vermehrung stoppen. Doch dies erfordert Personal oder bestenfalls Ehrenamtliche. Und die Taubenhäuser zeigen erst langfristig Effekte, erklärt Deißler.

Zudem muss gleichzeitig "konsequent das Futterangebot reduziert werden". Was in Schwenningen so eine Sache ist. Obwohl die Polizeiverordnung seit Sommer 2017 das Füttern von Tauben nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch im eigenen Garten verbietet, füttert so mancher immer noch. Und nimmt deshalb sogar Bußgelder in Kauf.