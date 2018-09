Villingen-Schwenningen Tagsüber Kfz-Meister, abends Schüler

Der nächste Betriebswirte-Kurs in Vollzeit am Standort Villingen-Schwenningen startet am 8. Oktober. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.management-hwk.de oder telefonisch unter 07721/99 88 77.

Zum Bezirk der Handwerkskammer Konstanz, der die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut umfasst, gehören über 12 000 Handwerksunternehmen mit rund 70 000 Beschäftigten und 5000 Auszubildenden. Die Handwerkskammer vertritt die Interessen ihrer Mitglieder und bietet ihnen eine umfassende Beratung an, etwa zur Fachkräftesicherung, Aus- und Weiterbildung, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Recht, Umweltschutz und Technologie. Außerdem ist sie ein großer Bildungsanbieter mit Bildungsakademien in Singen, Rottweil und Waldshut, dem Management-Zentrum in Villingen sowie der mit der IHK betriebenen Beruflichen Bildungsstätte in Tuttlingen.