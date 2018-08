Villingen-Schwenningen Swing trifft auf treibenden Ska

Zu "Malaka Hostel" gehören Myron Manson, Gitarre und Gesang, Bassist Werner Wilz, Holger Gainsburg, Harp, Keyboard und Gesang, Tatán Luis González, Percussion, Flügelhorn und Gesang, Jonathan Ziegler, Trompete und Gesang, sowie Schlagzeuger Grischa Kursawe.

Weitere Informationen: www.malakahostel.com

Mit dem "Marina Quintett" um die Geigerin Marina Reshetova sind heute, Mittwoch, 29. August, zum zweiten Mal in der Geschichte des Festivals Künstler aus dem Genre der klassischen Musik zu Gast. In der Streichquartett-Besetzung und einer Gitarre spielt das Ensemble aber ebenso Tango, Gypsy und Klezmer.

Reto Burrell rockt den Hof am Donnerstag, 30. August. Bei seinen Auftritten in der Scheuer hat er schon zahlreiche Besucher mit seinen Songs begeistert. Nun stellt er seine neue CD "Shampoo Or Gasoline" vor. Auf diesem Album besingt er zum ersten Mal Dinge, die ihn nachdenklich stimmen.

Zum Abschluss gibt es am Samstag, 1. September, ein Wiedersehen mit Mayito Rivera, der mit den "Sons of Cuba" auf Tournee geht. Der Sänger war über 20 Jahre die Stimme der kubanischen Band "Los Van Van", trat auch schon mit der Gruppe "Soneros de Verdad" in Villingen auf. Mit seinem neuen Sextett bringt er eine Mixtur aus modernen und klassischen Salsa-, Rumba-, Afro- und Timbarhythmen bis hin zu Jazz und Funk in den Hof.

Die Konzerte im Innenhof des Jugendhauses und der Scheuer in der Kalkofenstraße 3 in Villingen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr hat der Biergarten mit dem türkischem Büfett und der Bar geöffnet. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro erhältlich. Vorverkaufstellen sind in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Ob die Veranstaltungen im Hof oder in der Scheuer sind, ist am Nachmittag im Internet unter www.innenhof-festival.de oder bei facebook zu erfahren.