Villingen-Schwenningen SVS: "Stadt darf rein juristisch Parkplätze ausweisen"

Villingen-Schwenningen (cos). Nicht nur das Mangin-Areal, auch das Alte-Tonhallen-Areal wurde zum Wahlkampfthema zwischen den OB-Kandidaten Jürgen Roth und Jörg Röber. Jürgen Roth hatte im Laufe des Wahlkampfs vorgeschlagen, auf der Fläche gegenüber der Neuen Tonhalle vorübergehend Parkplätze anzubieten. Die Grünen-Fraktion aber veröffentlichte eine Art Flugblatt, in der sie betont, dass es das schon einmal gegeben habe und auf Antrag der Freien Wähler und nach einem Beschluss des Gemeinderats in Folge von Beschwerden der Bürger über die unzulängliche Parkfläche wieder eine normale Wiese daraus gemacht worden sei. Zudem wurde in einem Zeitungsbericht Fraktionssprecher Joachim von Mirbach zitiert, wonach Stadt und Gemeinderat sich im Rahmen der Parkhäuser-Gesellschaft verpflichtet hätten, auf dem Gelände bis zum Jahr 2021 keinen Parkplatz einzurichten. Anhänger von Jörg Röber werfen Roth in sozialen Medien im Internet Unwissenheit vor.