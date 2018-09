Villingen-Schwenningen Suche geht in die Endphase

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Kontakt mit vielen Menschen, eine große Verantwortung für die Fahrgäste und nicht zuletzt der sichere Umgang mit einem tonnenschweren Bus: Für VSB-Geschäftsführer Mickaél Pandion gibt es genügend Gründe, warum der Job eines Busfahrers etwas Spezielles ist – und deshalb auch mit der Auszeichnung für die Busfahrerin oder den Busfahrer des Jahres eine besondere Wertschätzung erfahren soll. Genau deshalb findet die Aktion, die der VSB gemeinsam mit dem Schwarzwälder Boten als Medienpartner durchführt, bereits zum dritten Mal statt.

"Der Job ist manchmal nicht ungefährlich und der Umgang mit vielen verschiedenen Personengruppen erfordert einiges an Fingerspitzengefühl", so Pandion, der seit Januar die Geschicke des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar leitet. So sei es nicht nur selbstverständlich, gegenüber den Fahrgästen freundlich zu sein, sondern ebenso klare Regeln durchzusetzen, wenn dies erforderlich ist. Schließlich trage der Busfahrer auch für die anderen Fahrgäste die Verantwortung.

Und was sind für Pandion weitere Eigenschaften, die ein prämierter Busfahrer mitbringen sollte? "Zu den Grundlagen gehört sicherlich auch, in der Tariflandschaft fit zu sein", erklärt Pandion. Darüber hinaus sei eine rücksichtsvolle Fahrweise und allgemein der sichere Umgang im Straßenverkehr entscheidend. Doch nicht nur das: Denn um den Anschluss zur Bahn, zum Ringzug oder zu anderen Bussen zu gewährleisten, müssten die Fahrer selbstverständlicherweise immer dern Fahrplan im Blick gehalten.