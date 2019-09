Villingen-Schwenningen Sturm fegt über die Doppelstadt

In den Villinger Ringanlagen wurde durch den Wind ein größerer Ast abgerissen und stürzte in der Folge auf den Klosterring. Die Polizei legte gegen 1.30 Uhr mit vier Beamte selbst Hand an und beseitigte die Verkehrsbehinderung. Abgesehen von umgestürzten Bäumen, unter anderem auch auf der Landstraße zwischen Villingen und Unterkirnach, sowie abgerissenen Ästen, hielten sich die Schäden in Grenzen. Umgeworfen wurden insbesondere Bauzäune und Straßenschilder.