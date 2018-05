Villingen-Schwenningen Streit um Toilette eskaliert in Marbach: Junger Mann schießt

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.55 Uhr in der Straßburger Straße. Auf dem Vereinsgelände der Gartenfreunde kam es zunächst zu einem verbalen Streit wegen der Toilettenbenutzung im Vereinsheim. Einem Gast in der Gaststätte missfiel es, dass die Mitglieder des Gartenbauvereines die gemeinsamen Toiletten des Vereinsheimes benutzten. Nachdem Mitglieder zum wiederholten Mal an diesem Abend die Toiletten aufsuchten, erwartete der 25-Jährige die Gruppe bereits vor der Gaststätte. Zur Bekräftigung seines Unmutes feuerte der Mann aus einigen Metern Entfernung einen Schuss in die Richtung der Gruppe ab.

Ein 30-jähriger Mann aus der Gruppe konnte dem Schützen die Schreckschusswaffe aus der Hand schlagen. Verletzt wurde glückerweise niemand.