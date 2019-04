Villingen-Schwenningen Straffer Zeitplan für Sanierung der Kunsteisbahn

So ambitioniert der Zeitplan des Umbaus ist, so engagiert verfolgt Hässler auch die Ziele, die mit dem Umbau verbunden sind. Durch die geschlossene Halle soll zukünftig ein Ganzjahresbetrieb möglich sein. Dieser soll den ortsansässigen Eishockeyteams beste Bedingungen schaffen, aber auch den Standort Schwenningen für Trainingslager auswärtiger Mannschaften attraktiv machen. "Wir wollen hinter Mannheim der zweite bedeutende Stützpunkt in Baden-Württemberg werden", macht Klaus Hässler deutlich. Dies soll durch die Kombination aus Arena, ganzjähriger Eisfläche in geschlossener Halle und einem entsprechenden Hotel in Stadionnähe (wir berichteten) erfolgen. "Es wird ein Schmuckstück, mit dem wir uns vor niemandem verstecken müssen", bekräftigt Hässler.