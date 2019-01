Villingen-Schwenningen Sternsinger werden von vielen Familien erwartet

Unter dem Motto "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" waren am Dreikönigstag 38 Kinder und Jugendliche verteilt auf acht Sternsingergruppen zusammen mit ihren erwachsenen Begleitern in den Wohngebieten Schilterhäusle mit der geriatrischen Klinik, Bickeberg, Kopsbühl und Steppach unterwegs, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln.

Im Gottesdienst am 6. Januar erhielten die Sternsinger von Pfarrer Ewald Beha den Segen. Die Kinder und Jugendlichen konnten bereits in ihren Gewändern am Gottesdienst teilnehmen, einige von ihnen waren gleichzeitig als Ministranten aktiv.

Pfarrer Beha dankte den Teilnehmern, insbesondere auch der evangelischen Lukasgemeinde, welche bereits das achte Jahr zusammen mit den Sternsingern der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz sowohl den Gottesdienst mitfeierte, als auch danach in den Wohngebieten als Sternsinger unterwegs waren.