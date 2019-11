Villingen-Schwenningen Steige: Haftbefehl gegen Todesfahrer

Dem Unfallfahrer könnten bis zu zehn Jahre Haft drohen

Damit wird auch das bestätigt, was bereits kurz nach dem Verkehrsunfall als Gerücht die Runde machte: Der BMW war in der 70er-Zone doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Und das, obwohl er – wie die Staatsanwaltschaft betont – "wegen der Dunkelheit und wegen des Kurvenverlaufs die Fahrstrecke nicht vollständig einsehen konnte und jederzeit mit dem Auftauchen von Gegenverkehr rechnen musste". Und genau dies geschah und sorgte dafür, dass die Raserei mit dem Tod dreier Menschen endete. Denn der BMW krachte hierbei mit voller Wucht gegen einen entgegenkommenden Ford. Der Fünfsitzer, der mit insgesamt sieben Personen überladen war, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Neben dem 37-jährigen Fahrer starb zudem der 29-jährige Beifahrer sowie dessen einjähriges Kind, welches aus dem Auto geschleudert wurde. Ein weiteres Kind des Fahrers ist seit dem Unfall behindert.