Villingen-Schwenningen Startschuss für Firmenlauf fällt

Villingen-Schwenningen. Der erste Firmenlauf in Villingen-Schwenningen geht am Donnerstag, 3. Mai, beim Schwenninger Messegelände über die Bühne. Mit der Kombination aus Laufen und Party zieht die Veranstaltung zahlreiche Läufer sowie Mitarbeiter und Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmen in die Region.