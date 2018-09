Villingen-Schwenningen Stärkung des Wir-Gefühls im Blick

Zukunftsweisend, zielgerichtet, kostenbewusst und nach modernstem Stand der Technik realisierte die Schwenninger Krankenkasse in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptgebäude am Vorderen See einen Erweiterungsbau. Am Sonntag erfolgte die Einweihung des Gebäudes mit einer Feierstunde und einem Familientag.