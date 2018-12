Villingen-Schwenningen Stadträte und Verwaltung im Visier

An den OB-Kandidaten – der "Pate von Doaninge" Jürgen Roth, das "Schnuckelchen" Jörg Röber, der "Berlusconi der Handtuchleger" Gaetano Cristilli, Marina Kloiber-Jung ("politisch: naja, aber hübsch"), der "Ententrainer" Cem von der Linde und Fridi Miller, die "auf den Misthaufen der Geschichte gehört" – arbeiten sich Moser und Schopfer ebenso ab wie an Baubürgermeister Detlev Bührer, der doch bitteschön seine Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen solle, und am Ex-OB Rupert Kubon, dessen Neujahr­s­ansprache man vermissen werde, nach der man ihm bisher stets sagen wollte: ­"Rupert, träume nicht dein ­Leben, sondern nimm deine Medikamente".

Die beiden machen sich über das "Ostseefeeling in Europas höchstem Hügelbad" (Kneippbad) ebenso lustig wie über die Schlaglöcher, die demnächst wenigstens mit Grubenlampen ausgeleuchtet werden, sie wettern über Grillrauch im Jahrhundertsommer, gegen den nur Nebelscheinwerfer helfen, und sie nehmen sich der Fasnet an, die sicher bald ohne Narrosäbel, Uhrenpendel, Malzer und sogar "brennte Mehlsupp" wird auskommen müssen. Bürgeramtsleiter Glück werde Stichwaffen, Wurfgeschosse und die Verursacher gefährlicher Fürze verbieten, orakeln sie.

Es gibt 16 Vorstellungen des "Satirischen Jahresrückblicks". Da die Nachfrage groß und auch der 26. Januar als Zusatztermin bereits ausverkauft ist, wird für Freitag, 8. Februar, eine weitere Vorstellung im "Ratskeller" in ­Villingen angeboten.