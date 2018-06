Villingen-Schwenningen Stadtmusik genießt Westfalen

Dank der super Organisation von Norbert Reismann, dem ersten Klarinettisten der Stadtmusik, war das 50-köpfige Orchester in der Nähe zur Innenstadt von Münster und konnte direkt nach dem Zimmerbezug in Gruppen den ersten gemeinsamen Abend verbringen. Dabei wurde natürlich auch das Studenten-Viertel und seine vielen Kneipen erkundet und typisch westfälisch gegessen.

Am nächsten Tag besuchten die Villinger Lüdinghausen, etwa 30 Minuten entfernt von Münster. Dort befindet sich das Wasserschloss Vischering, einer typischen Wasserburg. In zwei Gruppen wurde das Orchester durch die Burg geführt. Nach der vielen Kultur ging es auf zum Hofgut Grouthes Protthof, um dort gemeinsam Mittag zu essen. Wieder zurück in der Unterkunft wurden die ersten Vorbereitungen für das Gemeinschaftskonzert am Abend getroffen. Um 17 fuhr der Bus in Richtung Albachten, einem Stadtteil von Münster.

Durch die Verbindung von Norbert Reismann zur Bläservereinigung Albachten, bei welcher er vor vielen Jahren mitgespielt hatte, kam die Reise zustande. Daher freuten sich alle auf das Konzert im Haus der Begegnung. Vor einem kleinen, aber dennoch enthusiastischen Publikum bestritt die Bläservereingung aus Albachten den ersten Konzertteil. Mit Stücken wie einem Medley von Coldplay und Queen begeisterten sie sowohl das Publikum als auch die Gäste aus Villingen.