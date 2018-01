Villingen-Schwenningen Stadt soll fahrradfreundlicher werden

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) verpflichte sich die Stadt sogar dazu, darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden, so die Landesvorsitzende Gudrun Zühlke. Aber der Spagat ist weit. Während das Oberzentrum in manchen Bereichen "vorbildlich" – so seien beispielsweise die Fußgängerzonen für die Radfahrer freigegeben –­ seien an anderen Stellen noch Änderungen notwendig, meint Zühlke. Und selbst die angeblich radfahrerfreundlichen Fußgängerzonen in VS haben so ihre gar nicht radfahrerfreundlichen Tücken, wie bei genauerer Betrachtung deutlich wird.

Auf zwei Rädern direkt vor die Türe fahren, keine Parkplatznot spüren müssen, und nach Erledigung der Aufgabe flugs weiter zum nächsten Ziel – von diesen Vorzügen lebt der Trend zum Fahrrad. In Villingen-Schwenningen aber wissen manche Radfahrer beim Blick in städtische Satzungen nicht so recht, wie ihnen geschieht: "Im Fußgängerbereich dürfen Fahrräder außerhalb genehmigter Fahrradständer nicht abgestellt werden", heißt es darin beispielsweise.

Konkret bedeutet das: Mit dem Fahrrad direkt vors Geschäft fahren, es dort am nächstbesten Baum oder Fahnenmasten anketten und seinen Einkauf erledigen, um dann geschwind weiter zu radeln, ist in der Villinger Fußgängerzone verboten. Immerhin sind an einigen Stellen städtische Fahrradständer in­stalliert worden – am Schwenninger Rathaus etwa, oder in Villingen in der Niederen Straße, der Kaufhausgasse oder der Rietstraße. Für besonderen Ärger sorgte auch vor diesem Hintergrund der Fall des Boutiquen-Besitzers Adrian Müller in Villingen. Er musste seinen Fahrradständer – inklusive Bußgeldbescheid – wieder abbauen. Es sei damit der Werbung zuviel für sein Geschäft gewesen und andererseits könnte er zur Stolperfalle werden.