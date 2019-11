Villingen-Schwenningen Stadt bekämpft Verzettelung der Verwaltung

Roth: "Eine Lösung, konzentriert in VS-Villingen, halte ich für keine gute Idee"

Der Boden für die Verwaltungszusammenführung auf dem ehemaligen Kasernen-Areal Mangin in Villingen war von Vorgänger Kubon schon bereitet worden. Die Pläne lagen auf dem Tisch, diskussionswürdig waren bisher lediglich Details, etwa ob es einen neuen Ratssaal und Räume für die Gemeinderatsfraktionen brauche oder eben nicht.

Den Projektbeschluss aber hatte Kubon seinem Nachfolger überlassen. Schließlich müsste dieser, und auch der bei den Kommunalwahlen 2019 gewählte neue Gemeinderat, die Sache auch umsetzen, erklärte Kubon vor seinem freiwilligen Ausscheiden. Bis nach der Gemeinderatswahl also hatte Roth Schonfrist. Doch wer genau hinhörte, ahnte schon: So, wie eigentlich geplant, sollte die Verwaltungszusammenführung mit dem neuen Stadtvater nicht kommen. Weniger Verwaltung, mehr Raum für Wohnen auf dem sieben Hektar großen Areal – dieser Plan sickerte immer wieder zwischen seinen Zeilen durch. Vor wenigen Tagen dann ließ Roth die Katze tatsächlich aus dem Sack: "Eine Lösung, konzentriert in VS-Villingen, halte ich für keine gute Idee", sagte der Rathauschef.

Am Mittwoch nun präsentierte er dem Gemeinderat des Oberzentrums seine neuen Pläne im Detail: Das ehemalige Kasernenareal in Villingen spielt darin zwar noch eine Rolle, die Hauptrolle aber nicht mehr. Stattdessen setzt Roth auf die Stärkung der beiden Rathäuser in Schwenningen und Villingen. Und er will das "Tafelsilber" – teilweise historische und in den meisten Fällen äußerst zentral gelegene Immobilien in den beiden Stadtbezirken – nicht mehr, wie von Kubon geplant, vollumfänglich zu Geld machen. Nein, viele von ihnen sollen nach und nach saniert werden und als "Frequenzbringer" weiterhin als Verwaltungsstandorte in den Innenstädten verbleiben. Allein 13 Millionen Euro sollen in das historische Schwenninger Rathaus fließen.

Raus aus angemieteten Räumlichkeiten, rein ins Eigentum

Zudem ist Roths oberstes Ziel: raus aus angemieteten Räumlichkeiten, rein ins Eigentum. Eine Effizienzsteigerung der Verwaltung, stellt Roth klar, hat für ihn nicht zwingend etwas mit räumlicher Nähe zu tun. Der digitalisierungsaffine Oberbürgermeister, der derzeit das freie Wlan in den beiden Stadtkernen umsetzen lässt, will die Leistungskraft der Verwaltung mit neuen digitalen Wegen, Strukturen und sogar Konferenzsystemen deutlich steigern.

Teuer sind die Pläne für die Neustrukturierung der doppelstädtischen Verwaltung weiterhin. "78 Millionen Euro kostet das Ganze", erklärt Roth frei heraus. Günstiger als Kubons Lösung ist die Variante damit auf den ersten Blick nicht. Aber: Mit dieser Lösung würde die Summe auf viele Maßnahmen verteilt und auf viele Jahre gestaffelt fällig, Villingen-Schwenningen sei damit eine "maximale Flexibilität" gewährleistet, verspricht der Oberbürgermeister.

Die Vorzeichen, dass er mit seinen Plänen durchkommt, stehen bereits jetzt, vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat, gut. CDU (11 Sitze), Freie Wähler (7), DLHV (1) und sogar die SPD (6) sprachen sich in einer ersten Stellungnahme unter dem Strich für Roths neue Lösung aus, harsche Kritik hagelte es aber von den Grünen (8 Sitze) und der FDP (4) sowie viel Skepsis von der AfD (3).

Kubon hatte mit seinen Plänen für den Neubau eines "Zentralen Rathauses" auf der grünen Wiese zwischen Villingen und Schwenningen bei einem Bürgerentscheid im Oktober 2012 eine herbe Niederlage erlitten – satte 79 Prozent hatten damals gegen den 49 Millionen Euro teuren Neubau gestimmt. Wie sehr ihn dieses Votum schmerzte, daraus machte Kubon keinen Hehl. Nun scheint auch seine zweitliebste Lösung, die große Verwaltungszusammenführung auf dem Mangin-Areal in Villingen, nicht wie geplant verwirklicht zu werden.