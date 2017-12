Villingen-Schwenningen Sportlich wird das Jahr beendet

Start und Ziel ist beim FSV-Vereinsheim Waldeslust im Schwenninger Moos. In zwei Gruppen wird um 13 Uhr gestartet. Das Tempo in den Gruppen orientiert sich an den etwas langsameren Läufern. Der Weg führt am Rande des Mooses vorbei in Richtung Wittmannstal. Hier teilt sich der Weg. Die kurze Strecke führt in einem östlichen Bogen mit insgesamt rund sieben Kilometern wieder zurück an den Ausgangspunkt. Für die etwas geübteren Läufer spannt sich der Bogen über 14 Kilometer weiter über das Waldcafé und Hochemmingen zurück ins Schwenninger Moos.

Anschließend stehen Duschmöglichkeit sowie Getränke bereit. Die kurze Strecke ist in 50 Minuten Joggen zu bewältigen. Bei der längeren Strecke sollte die Kondition für 90 Minuten Laufen vorhanden sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da es sich um keinen offiziellen Wettkampf handelt, ist der einzelne Läufer nicht über den Veranstalter versichert, frei nach dem Motto "zum gemeinsamen Vergnügen, aber auf eigene Gefahr", ergänzt Michael Fabisch von der FSV Schwenningen abschließend.