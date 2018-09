Villingen-Schwenningen Sportlich: per Eilbrief

Villingen-Schwenningen (cos). Daumen drücken ist jetzt für viele Sportler dieser Stadt angesagt. Per Eilbrief, schnellen Fußes direkt aus der Gemeinderatssitzung in der Neuen Tonhalle zur Post gebracht, ging er am Mittwochabend noch auf die Reise: der Antrag der Stadt Villingen-Schwenningen zur Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Damit könnten der Stadt satte Zuschüsse für ihre Sanierungsvorhaben winken. Villingen-Schwenningen möchte an dem Programm mit der Kunsteisbahn, der Neukonzeption der Sportanlage im Gustav-Strohm-/Hilbenstadion, dem Friedengrundstadion und dem Sportplatz am Hoptbühl partizipieren.