Villingen-Schwenningen Sperrung wird zur Geduldsprobe

Überhaupt ist das Thema Brückensperrungen in Villingen für die Autofahrer ein Reizthema. Unvergessen ist die monatelangen Sperrung der Luisenbrücke an der Neuen Tonhalle, die anderthalb Jahre und damit deutlich länger als geplant für Verkehrsbehinderungen gesorgt hatte. Oder auch die Brücke in der Schwenninger Straße. Diese Sanierung blieb zwar einigermaßen im Zeitplan, aber hier war einige Zeit eine der wichtigsten Verkehrsadern in Villingen blockiert.

Am vergangenen Wochenende gab es zudem einen Vorgeschmack darauf, was im Falle der Sanierung der Brücke in der Vockenhauser Straße geschieht: Denn während der Untersuchung, die eine Vollsperrung mit sich zog, brach in der Sebastian-Kneipp-Straße das Chaos aus. Sicher ist also: Langweilig wird es auf den VS-Straßen nicht. Doch klar ist auch: Die Sanierungen sind nicht vermeidbar.