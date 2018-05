VS-Villingen. Zu einem Spendenfest laden die Auszubildenden der Hess GmbH Licht + Form Villingen am Samstag, 9. Juni, 10 bis 16.30 Uhr, unter dem Motto "Feiern und handeln – die Tiere werden es Ihnen danken" in die Lant­wattenstraße 22 ein. Dieses Fest umfasst einen Flohmarkt, an dem die Auszubildenden von Hess selbst mit einem Stand vertreten sein werden. Interessierte haben die Möglichkeit, sich bis zum 1. Juni anzumelden und eine eigene Standfläche zu buchen. Darüber hinaus wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt – mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken. Der gesamte Erlös des Fe stes wird an das Kreistierheim in Donaueschingen gespendet.