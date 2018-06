Bei dem von den Auszubildenden der Hess GmbH Licht + Form als Projekt initiierten und organisierten Spendenfest mit Flohmarkt herrschte großer Andrang – und war ein großer Erfolg. Über 500 Kauf- und Feierwillige fanden sich kürzlich auf dem Schauplatz von Hess in Villingen ein. Unter dem Motto "Feiern und handeln – die Tiere werden es Ihnen danken" waren die Stimmung und das Wetter hervorragend. Die Auszubildenden sorgten mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken dabei bestens für das leibliche Wohl der Besucher. Der Erlös der Veranstaltung wurde komplett an das Kreistierheim in Donaueschingen gespendet. Nadine Vögel, Leiterin des Tierheims, nahm auf der Baustelle des Neubaus mit großer Freude einen Scheck über 3050 Euro von den Auszubildenden der Hess GmbH Licht + Form entgegen. Sie zeigte sich von der tollen Aktion und der Höhe des Spendenbeitrages mehr als beeindruckt und bedankte sich im Namen des gesamten Tierheims. Neben dem sozialen Engagement waren die Vorgaben der Hess-Ausbilder an die Auszubildenden klar formuliert: Eigenverantwortliche Umsetzung des Projekts im Rahmen eines vorgegebenen Budgetrahmens. Durch die eigenverantwortliche Abwicklung, von der Idee bis zur Umsetzung, sammelten die Auszubildenden umfangreiche und wichtige Erfahrungen für das Berufsleben. Foto: Hess-Azubis