Villingen-Schwenningen Spenden für die Bücher-Insel

VS-Villingen. Gut gewirtschaftet habe die Bücher-Insel in der Villinger Innenstadt zwar, aber reichen wird das für den zweiten Lockdown nicht, erzählt Inhaber Andre Baumgartner. Was im Sommer und Herbst an Einnahmen gewonnen wurde, ist nach sechs Wochen Lockdown schon wieder verbraucht. "Wir rechnen mit einem längeren Lockdown", und so glaubt Baumgartner nicht nach dem 10. Januar sein modernes Antiquariat wieder öffnen zu dürfen.