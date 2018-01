Villingen-Schwenningen Spekulationen nach Kollaps im Altenheim

Trotzdem: Ausreichend ist manchmal lange nicht genug. Wie alle in der Branche müssen auch die Zieglerschen auf Personal von Leiharbeitsfirmen zurückgreifen. "Das ist branchenüblich", erzählt Dubyk. Anders könnten vorhandene Lücken kaum geschlossen werden. Personal auf Leihbasis, "das ist ein richtiger Markt, der sich da entwickelt hat", schildert der Sprecher die Situation und weiß: "darauf müssen mittlerweile alle Träger in Deutschland zurückgreifen". Für einen bestimmten Zeitraum, mal ein paar Wochen, mal ein paar Monate, wird das Personal eingekauft und in der Einrichtung eingesetzt. Dann kommen häufig wieder neue Leihkräfte und bleiben ebenfalls für eine begrenzte Zeit dort.

Eine Entwicklung, die nicht unproblematisch ist: "Das kann natürlich auch zu Lasten der Beziehung zu den Bewohnern gehen", räumt Dubyk ein.

Und auch eine Pflegekraft schildert im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten das Dilemma. Der zwischenmenschliche Kontakt zu den Senioren bleibe auf der Strecke, eine Vertrauensbasis könne gar nicht erst entstehen. "Kaum haben sich die Bewohner an einen Pfleger gewöhnt, ist er auch schon wieder weg" – das Stammpersonal aber bleibt, auch in unbequemen Zeiten und zu Diensten an Wochenenden, Brücken- und Feiertagen, um die das Leihpersonal gerne einen Bogen mache.