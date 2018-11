Villingen-Schwenningen Sorge um den Alten Friedhof

VS-Schwenningen. Damit will er erreichen, dass der Alte Friedhof seine Struktur behält und vor allem besser gepflegt wird, denn "er verlottert immer mehr" sagt er. Normalerweise müsse die Stadt den Friedhof pflegen, aber da fehle es an Liebe zum Detail, so Hellstern weiter. Bevor der Freundeskreis seine Arbeit aufnehmen kann, müsse zunächst ein Vorsitzender gefunden werden. Bislang sei er noch nicht fündig geworden, gesteht Hellstern.

Der Heimatverein sprach in seiner jüngsten Vorstandssitzung über diesen Vorschlag. Grundsätzlich habe die Meinung vorgeherrscht, dass es wichtig sei, den Friedhof zu erhalten, weil er ein Spiegel der Schwenninger Sozialgeschichte darstelle, meinte Vereinsvorsitzende Annemarie Conradt-Mach.

Andererseits sei es nicht möglich, an den Gräbern etwas zu verändern, da sie den Familienangehörigen der Verstorbenen gehören. Vor allem die großen Grabstätten der Unternehmerfamilien Kienzle, Mauthe und Bürk beispielsweise werden bis heute von privater Seite hergerichtet.