Villingen-Schwenningen "Sonst bricht hier alles zusammen"

Villingen-Schwenningen. Das Fachbüro Brenner Bernhard Ingenieure GmbH in Aalen/Dresden ging der Frage nach und kam zu dem Schluss: "Es wird eng, aber es würde noch gehen" – und zwar, ohne weitere Maßnahmen über einen Kreisverkehr am Stadteingang Villingens und eine weitere Spur für die Wieselsbergstraße hinaus. So jedenfalls interpretierte Oberbürgermeister Rupert Kubon das Ergebnis der Erhebung.

Unstrittig war am Mittwoch im Gemeinderat: Bei voller Erschließung aller Teilflächen des Gewerbegebiets und Bebauung wie geplant, wird bis im Jahr 2030 einiges mehr auf die Straße kommen: 6000 Fahrten zusätzlich pro Tag. Die Verkehrsbelastung soll dann laut Studie auf dem Nordring Villingen bei 27400 Fahrzeugen pro Tag liegen, auf dem Nordring Schwenningen bei 12000 Fahrzeugen, auf der Querspange bei 25500, auf der Straße Richtung Klinikum bei 8400 Fahrzeugen täglich. Vor allem die Knotenpunkte am Villinger Nordring, aber auch an der Querspange stießen dann an ihre Grenzen, so die Planer.

Laut SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller ist die Situation in umgekehrter Richtung zu Stoßzeiten schon jetzt manchmal problematisch. Er gab zu bedenken, dass die Studie sich zwar eingehend mit dem nach Villingen einfließenden Verkehr befasse – doch in entgegengesetzter Richtung vor allem zwischen dem Nordring und dem Kreisverkehr zwischen Villingen und Schwenningen staue sich der Verkehr schon heute. Und er werde noch zunehmen. Auch unter diesem Gesichtspunkt bat er, die Verkehrsentwicklung rund um die Salzgrube zu überprüfen.