Villingen-Schwenningen Sofas und Kühlschränke landen in der Natur

Mehr als 100 Vereine, Organisationen und private Gruppen hatten sich selbstlos an der Aktion beteiligt, jeweils gleich viele in Villingen und Schwenningen. Die lange Liste reichte in Schwenningen von der Bürgergruppe Kleines Eschle und dem Gebirgstrachtenverein Almfrieden über die Jugendfeuerwehr und die Kita in der Au bis hin zum Stadtverband der Grünen und der Realschule am Deutenberg, in Villingen von den Gartenfreunden Hammerhalde und dem Waldkindergarten, über die Lohwaldteufel, die Warenbergschule und die Royal Rangers vom Stamm 447 bis zur Schanzelzunft und der Katzenmusik.