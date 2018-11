Villingen-Schwenningen Sie vermittelt Kunst

Vanessa Charlotte Heitland ist seit 1. Juni Leiterin

Vanessa Charlotte Heitland ist seit dem 1. Juni Leiterin der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen. Die Vermittlung von Kunst und deren Kontexten ist bereits seit ihrem Studium der Kunstgeschichte und der Klassischen Archäologie die große Passion der neuen Galerieleiterin. Dieses zentrale Anliegen möchte sie auch bei ihrer Arbeit in Villingen-Schwenningen umsetzen.

Dass es dabei nicht immer zeitgenössisch zugehen muss, und sie sich auch gerne mit Vergangenem beschäftigt, können die Besucher in der Blickpunktführung im Franziskanermuseum in Villingen erleben. Das Interesse auch an künstlerischen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen und Zusammenhängen früherer Epochen hat sie aus ihrem Studium mitgebracht. "Im Studium lag mein Schwerpunkt auf der Architekturgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Meine Magisterarbeit habe ich zur Stadtgestaltung in Rom und Bologna unter Papst Julius II. verfasst", so Vanessa Charlotte Heitland.