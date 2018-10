Villingen-Schwenningen Sicherheitslücken lauern überall

Als "Deutschlands erster IT-Comedian" ist Schrödel vor allem aus der TV-Sendung Stern TV bekannt. Dort erklärt er einmal im Monat auf unterhaltsame Weise technische Zusammenhänge für jeden verständlich. Was können unscheinbare Informationen alles preisgeben? Wie gelangen soziale Netzwerke an Daten, die wir gar nicht preisgeben wollen? Was bedeutet "Eintrag löschen" wirklich?

Bei den Denkanstößen wird der Fachinformatiker diese und weitere Sicherheitslücken digitaler Endgeräte aufdecken. In seinem Vortrag werden die Zuschauer faszinierende Alltagsbeispiele entdecken, die jeden betreffen: Passwörter werden in Sekundenschnelle geknackt und kurzerhand die gespeicherten Adressen aus einem Handy ausgelesen. Dadurch will Schrödel vor allem zeigen, welche Gefahren im Internet lauern und wie man seine Daten besser schützen kann.

Die Vorträge der Denkanstöße-Reihe beginnen jeweils um 19.30 Uhr und werden vom Schwarzwälder Boten und Süddeutscher Verlag Veranstaltungen mit Unterstützung der Volksbank Rottweil und der trend factory im Kraftwerk Rottweil präsentiert.