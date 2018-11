Villingen-Schwenningen Sich richtig bewerben

Eine aussagekräftige, individuell gestaltete Bewerbung ist oft der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Thomas Kienzle, Personalreferent der Firma WS Weinmann & Schanz GmbH, gibt bei einer Veranstaltung im Rahmen der Reihe BiZ & Donna Tipps dafür, dass Bewerbungen zum Erfolg führen. Er geht insbesondere auf die Fragen ein: "Was muss sein?" und "Was geht gar nicht?". Teilnehmer können auch Fragen zu anderen Themen stellen. Diese Veranstaltung findet am Dienstag, 13. November, von 9 bis 11.30 Uhr in der Agentur für Arbeit, Neckarstraße 100 in Rottweil statt. Anmeldung unter Telefon: 07721 20 97 12, E-Mail: rottweil-villingen-schwenningen.BCA@arbeitsagentur.de