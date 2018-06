Schwarzwald-Baar-Kreis. Zur Mitgliederversammlung lädt der Kreisseniorenrat am Dienstag, 11. Juli, 15 Uhr, in den Sitzungssaal des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ein. Nach Kassenbericht, Bericht über die Arbeit im Jahr 2017 und Genehmigung des Haushaltsplanes 2018 steht eine Gesprächsrunde auf dem Programm. Thema ist "Das Problem der ärztlichen Versorgung auf dem Lande". Teilnehmer sind Peter Hinz von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Michael Ehret, Ärztlicher Kreisverein Schwarzwald-Baar, Joachim Früh, Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Kreis und Jürgen Roth, Bürgermeister in Tuningen und Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband VS.