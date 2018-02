Villingen-Schwenningen Seminar zum deutschen Schulsystem

Schwarzwald-Baar-Kreis. Simone Spengler vom Staatlichen Schulamt stellt Schularten und die Möglichkeiten, zwischen den Schularten zu wechseln, vor. Sie erklärt die Aufgaben und Chancen von Eltern im deutschen Schulsystem und besondere Fördermöglichkeiten. Die Eltern können Fragen stellen. Das Seminar für Fachkräfte, Studierende oder Auszubildende aus anderen Ländern findet am Donnerstag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Welcome Center in VS-Schwenningen, Marienstraße 10, statt. Das Seminar ist auf Deutsch und kostet nichts. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen bis 12. Februar bei Cornelia Lüth unter Telefon 07720 66044-04 oder per E-Mail lueth@wifoeg-sbh.de.