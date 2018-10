Villingen-Schwenningen. Am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, findet im kleinen Saal des Münsterzentrums in Villingen ein Sektionsabend des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, statt. Hansjörg Dufner von der Bergsteigergruppe Furtwangen wird einen Bildvortrag über seine Skitouren auf Island zeigen. Fritz Weißer bringt beeindruckende Bilder sowohl von seiner letztjährigen Hüttenwanderung auf dem Karnischen Höhenweg als auch von seiner siebentägigen Wanderung auf dem GR 5 (Grand Randonée) von St.Gingolp/Schweiz am Südufer des Genfer Sees bis nach Servoz am Montblanc. Ebenso gibt es einige Bilder von der "Hotelgruppe," die Peter Schütte leitete. Gäste sind willkommen.