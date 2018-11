Villingen-Schwenningen Sechser im Lotto kommt aus VS

Der Tipper verzeichnete die Gewinnzahlen 6, 18, 20, 28, 42 und 49 der Samstagsziehung vom 3. November. Damit war der Schwarzwälder auf dem besten Weg zum Millionengewinn. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf rund 2,7 Millionen Euro gestiegen. Der Tipper muss sich mit einem Treffer im zweiten Gewinnrang begnügen. Hier stand ihm Fortuna aber bei, er war bundesweit neben einem Glückspilz aus Bayern der Einzige mit einem Sechser ohne Superzahl.

Die Folge: Eine erfreulich hohe Gewinnquote von exakt 812.202,10 Euro – komplett steuerfrei ausgezahlt.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist nicht bekannt. Der Tipper spielte anonym. Zum Abruf ist die gültige Spielquittung entscheidend. Diese kann er in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder in der Stuttgarter Zentrale einreichen.