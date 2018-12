Villingen-Schwenningen Screening zum Wohl der Kinder

Villingen-Schwenningen. "Gemeinsam ins Familienleben" – kurz GiF – so lautet das Projekt, das seit drei Jahren im Schwarzwald-Baar-Klinikum läuft und Teil eines Unterstützungssystem unter anderem für werdende Eltern ist. Im Jugendhilfeausschuss der Stadt VS wurde das Projekt nun vorgestellt. und vor allem die Quote der untersuchten Frauen kritisch beäugt.

Screeningverfahren

Um herauszufinden, ob eventuell Unterstützung hilfreich wäre, werden schwangere Frauen bei der Aufnahme in Schwarzwald-Baar-Klinikum gescreent. Grundlage ist hier ein Fragebogen, bei dem psychosoziale Belastungsfaktoren wie zum Beispiel Minderjährigkeit, psychische Vorerkrankung, Drogenproblematik, wenig Sozialkontakte und kranke oder behinderte abgefragt werden. Je nach Ergebnis des Screeningbogens werden den Frauen laut Vorlage der Stadtverwaltung "passgenaue Unterstützungsangebote" gemacht. Unterteilt werden die Ergebnisse mit Rot, Gelb und Grün in drei Kategorien. Bei der roten Stufe gehe man von einigen belastenden Faktoren aus, die auf einen erhöhten Unterstützungsbedarf hindeuten, während bei Gelb dieser Unterstützungsbedarf nur möglicherweise vorliegt. In beiden Fällen wird ein Beratungsgespräch angeboten. Bei der grünen Stufe erfolgt die Informationsvermittlung nur auf aktive Nachfrage der Frauen.