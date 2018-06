VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 20. Juni, zum Blindensee. Dem Zauber des unheimlichen, kreisrunden, schwarzen Sees kann sich keiner entziehen. Natürlich ranken sich um ihn auch schaurige Sagen, und Geräusche im Moor tragen zur Mystik bei. Es ist eines der wenigen noch intakten Moore, das man auf einem Holzbohlenweg erreicht. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwandererer beginnen auf der Weißenbacher Höhe und wandern über den Fuchsbach und den Blindensee in rund zwei Stunden nach Schnonach. Die Kurzwanderer gehen in etwa einer Stunde vom Wolfsbauernhof über den Blindensee zum Türntal-See. Da wartet der Bus zur Weiterfahrt nach Schonach. Die Schlusseinkehr ist im Schwarzwaldgasthof Schwanen statt. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Anmeldungen sind bis Dienstag, 19. Juni, 12 Uhr bei Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27, möglich. Wanderführer sind Anneliese Held und Wilfried Helm, Telefon 07726/6 33 35. Gäste sind willkommen.