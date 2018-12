Villingen-Schwenningen Schulungszentrum für Batterie-Technologie entsteht

Doktoren der Chemie und Batterie-Experten geben ihr Wissen in Seminaren an Kunden, Partner und Interessenten weiter. Die Ganztagsseminare sind für Anwender von Batterien aus Technik und Vertrieb und alle, die dies werden möchten, gedacht. Vom Basis- bis hin zum Expertenwissen, dem Handling und Transport von Batterien sowie Vorschriften und Zertifizierungen für unterschiedliche Branchen, bekommen die Teilnehmer alle wichtigen Inhalte praxisnah vermittelt, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Die Schulungen der Jauch-Battery-Academy drehen sich schwerpunktmäßig um die Lithium-Chemie. Diese hat sich in den vergangenen Jahren als führende Chemie im Bereich der Batterie-Technologie etabliert. Im Vergleich zu anderen elektrochemischen Batteriesystemen weist Lithium eine viel höhere Energiedichte und Spannung auf. Dies ist von Vorteil, weil die Anwendung dadurch erheblich länger oder mit höherer Leistung betrieben werden kann. Allerdings sind Lithium-Batterien transportrechtlich als Gefahrgut eingestuft und sie benötigen in den meisten Ländern bestimmte Zertifizierungen, damit sie eingesetzt werden dürfen. Ansprechpartner und Seminarleiter der Jauch-Battery-Academy ist Jürgen Heydecke, der ein ausgewiesener Spezialist seines Faches ist, wie das Unternehmen mitteilt. Der Batterie-Experte mit jahrzehntelanger nationaler und internationaler Erfahrung beschäftigt sich schon sein gesamtes Berufsleben mit verschiedenen Batterie-Chemien. 2009 gründete er zusammen mit seinem Partner die Batteries and Powersolutions GmbH. Seit der Fusion mit Jauch im Jahr 2018 fungiert Jürgen Heydecke als Technical Director der neu gegründeten Jauch Battery Solutions GmbH. "Die Eröffnung der Jauch-Battery-Academy ist für das Unternehmen ein weiterer Meilenstein in der mehr als 60-jährigen Erfolgsgeschichte und ein nächster großer Schritt in die Zukunft", heißt es.

Einmal pro Monat, immer donnerstags, finden die Schulungen statt. Für das erste Seminar am 31. Januar zur Einführung in die Batterie-Technologie gibt es derzeit noch freie Plätze.