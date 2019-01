Villingen-Schwenningen Schüler tanzen mit viel Begeisterung

Tanzen kann man auch "Unter dem Meer". Das bewiesen am Sonntagnachmittag in der Neuen Tonhalle rund 150 Tanzschüler der Tanzschule "GymDance" unter Mitwirkung zweier Schul-AGs, "Ellis Tanzraum" Donaueschingen und dem Tanzsportclub VS mit der Geschichte der Meerjungfrau "Arielle".