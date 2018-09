Villingen-Schwenningen Schon 5612 Briefwahl-Stimmzettel

Villingen-Schwenningen. Am Mittwoch sind seit dem 13. September, dem Beginn der Briefwahlphase, bereits 5612 Stimmzettel im Wahlbüro eingegangen. Die Mitarbeiter des Wahlbüros sind zudem Ansprechpartner für alle Belange, die die Bürger vor der Wahl haben.

Welche Fragen werden am häufigsten gestellt? "Viele Bürger informieren sich darüber, wie sie ihr Wahlrecht ausüben können. Sie möchten wissen, wie sie Briefwahlunterlagen anfordern können, wenn sie beispielweise im Urlaub sind", erklärt Deborah Schindler von der Wahlorganisation des Haupt- und Personalamts. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Viola Nimani hat sie 450 ehrenamtliche ­Helfer, die am 7. Oktober die Stimmen auszählen, in vier Schulungen fit gemacht. In insgesamt 64 Wahlbezirken, davon zehn Briefwahlbezirken, stimmen die Bürger aus Villingen-Schwenningen am Wahlsonntag für ihren OB.

Doch wer ist eigentlich wahlberechtigt? "Wahlberechtigt sind alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder Unionsbürger sind, das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in Villingen-Schwenningen wohnhaft sind und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind", erläutert Ulrike Eichert, Abteilungsleiterin des Haupt- und Personalamts.