Villingen-Schwenningen Schönste Motive des Quellenlands auf einen Blick

Aus den sieben Gründungsmitgliedern, die am Anfang Schwarzwaldwanderungen mit der Kamera unternahmen, sind in sechs Jahrzehnten 59 Fotofreunde geworden, die sich an jedem zweiten Freitag und dritten Mittwoch eines Monats in den Gruppenräumen in der Bahnhofstraße 3 in Villingen treffen.

Gruppenleiter seit 16 Jahren ist Manfred Oberg. Er begrüßte am Montagabend zur Eröffnung der Ausstellung von 70 im Foyer und auf der Galerie des Landratsamtes gezeigten Fotografien Landrat Sven Hinterseh, einige Kreisräte, die gerade ihre Ausschusssitzung beendet hatten, Fotofreunde aus Sigmaringen und Rottweil und die Aussteller aus den eigenen Reihen.

Der ehemalige Eisenbahner kennt die Historie. Die Stiftung Bahn-Sozialwerk und Eisenbahnerwaisenhort wurde schon vor mehr als 100 Jahren mit dem Ziel gegründet, in Not geratene Bahnbedienstete und deren Familien zu unterstützen. Unter anderem wurden zahlreiche Freizeitgruppen gebildet, um den im Wechseldienst beschäftigten Mitarbeitern die Möglichkeit zu schaffen, gemeinsam ihren Hobbys nachzugehen.