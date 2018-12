Villingen-Schwenningen "Schneelied" und "O du fröhliche"

80 Schüler boten mit ihren Lehrern ein vielfältiges Programm. Ein Stern ging mit Layla Stolbert auf, die "All I want for christmas is you" sang. Sie hat zwar noch nicht den Oktavumfang der Mariah Carey, aber sie verfügt über Talent, unkomplizierten Auftritt und Pop in der Stimme. Einen großen Beitrag lieferte der Unterstufen-Chor bei einer kleinen Weltreise vom zarten "So singen wir den Winter an", dem temperamentvollen "Zumba", über das Schlaflied "Bajuschki Baju" bis hin zum anspruchsvollen "Ehre sei Gott in der Höhe" (Ludwig E. Gebhardi) und dem jazzig-bewegten "Go tell it on the mountain".

Auch "Jingle Bells" wurde interpretiert, das mit gesprochenen Text und in Bearbeitung von James Lord Pierpont der Bläsergruppe 6 b/c wieder auftauchte. Ergänzt wurde der erste Programmteil durch das Gedicht "Schneelied zu Weihnachten", einem lustigen Menuett der Bläsergruppe 5a/b und dem Viola-Impromptu von Hans Gál (Charlotte Kawohl).

Gepflegte Vortragskunst bewies Lea Nickolmann mit Sabine Ludwigs "Der stille Herr Johann", einer liebevollen Erzählung von einem bescheidenen Mann, der mit Engeln als Freunde des Himmels sprechen kann. Einer Mazurka des russischen Komponisten Reinhold Glière, vorgetragenen von Antonia Kawohl am Klavier, folgten "Stille Nacht" und "O du fröhliche" in einer Version von Peter Olfert, wieder gegeben durch Emily Schellenberg (Violine) und Lorena Hartfeld (Klavier).