Villingen-Schwenningen Schleier verhüllt Phantasie auf Erotik

Ralf Wehrle und Uwe Frank blicken in diesen Tagen stolz auf ihr 25-jähriges Bestehen als Fotografen zurück. Im Oktober 1993 eröffneten sie in Mönchweiler ihr Studio Black&White Fotodesign. Mit der Leidenschaft zur Schwarz-Weiß-Fotografie fing alles an. Im Laufe der Jahre kamen Aufträge für namhafte Kunden in den Bereichen der Produkt und Werbefotografie hinzu. "Vom Wasserkocher bis zur Modefotografie haben wir so ziemlich alle Bereiche abgedeckt und es kommen immer wieder spannende Aufträge hinzu", blickt Ralf Wehrle zurück.

Der ästhetischen Aktfotografie sind sich die Beiden aber immer treu geblieben. In zahlreichen Buch- und Kalenderveröffentlichungen sind ihre Arbeiten zu sehen. Mit der Sonderausstellung "Overpainted" eröffnen sie nun aber eine ganz neue Bewusstseinsebene. Warum nun aber die Übermalung der perfekt in Szene gesetzten männlichen Aktmodels? "Die Abstraktion verhüllt zunächst den Blick auf das Reale, die Wirklichkeit auf die ästhetische Nacktheit. Wie ein Schleier, der die Phantasie auf die Erotik verbirgt. Durch die Verhüllung mit Farbe und Sand entsteht so etwas wie ein Vorhang, versucht man diesen zu öffnen, eröffnet sich einem auch der klare Blick auf das Maskuline und Menschliche", skizziert Ralf Wehrle.

"Wie Kleidung, den menschlichen Körper umhüllt, um ihn vielleicht zu verbergen, zu beschützen oder zu betonen, entsteht durch die beiden Ebenen der abstrakten Malerei und der Fotografie, auf den zweiten, tiefgründigen Blick, für den Betrachter genau diese Assoziation" ergänzt Uwe Frank. "Wir haben nicht den Anspruch Maler zu sein, aber unsere eigenen Fotografien, die verdeckten Akte, erneut mit Farbe zu verdecken hat schon einen besonderen Reiz", meinen die Fotografen.