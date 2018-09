Villingen-Schwenningen Schillernde Kunst

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum zehnten internationalen Treffen der Amateur-Edelstahlschleifer lädt der Verein für Mineralogie und Paläontologie Schwarzwald-Baar-Kreis am Samstag, 22. und Sonntag, 23. September ein. Das Treffen findet im Vereinsheim, Wieselsberg 3, in Villingen statt. Die Freude am Schleifen hat Mitglieder des Vereins für Mineralogie und Paläontologie das Edelsteinforum bei den Münchener Mineralienfreunden und die Facettierergilde Schweiz zusammengebracht. Nun kommen sie zum zehnten Mal zusammen, tauschen sich über Schliffformen, Gestaltung und Geräte aus. Begleitend finden Vorträge und eine Ausstellung statt.